Otel odasında üretilen 387 litre sahte içki ele geçirildi

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 13:31

Manavgat ilçesinde bazı kişilerin turizm bölgelerinde sahte içki üretimi yaparak satışını yaptığı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı istihbarat ve asayiş şube müdürlükleri tarafından çalışma başlatıldı.

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