Oto tamir ustası kadını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

09 Ekim 2022 Pazar, 07:00

Kocaeli’de yaşayan 19 yaşındaki Eslem İnce’nin mesleği görenlerin takdirini kazanıyor. Çok küçük yaşlarda babasının mesleği olan oto tamirciliğine merak salan İnce, henüz 11 yaşındayken hafta sonları okul çıkışlarında babasının yanında çırak olarak çalışmaya başladı.

Lisede otomasyon bölümünden mezun olan Eslem, artık babasının yanında usta olarak sigortalı bir işçi olarak yer aldı. Mesleğine büyük bir aşkla bağlı olan 19 yaşındaki kız, üniversitede otomasyon bölümü okumak için sınavlara hazırlanıyor.



Baba mesleğini sürdüren Esnem İnce, "Ben 11 yaşlarındayken baba mesleğini merak ettim ve başladım. İnsanlar beni görünce şaşırıyorlar ama çok zor bir şey değil. Kas gücü gerektiren durumlar olunca babamdan yardım alıyorum, elimden geldiğince yapıyorum. İlk önce gören müşteriler şaşırıyordu ancak onlarda alıştı. Bence her kadın istediği mesleği yapabilir. Babam bu konuda cinsiyetçi yaklaşmadığı için çok mutluyum, cinsiyetler rol oynamıyor. Örneğin benim ağabeyim var ama burada çalışmıyor ancak ben kız olduğum halde burada çalışıyorum. Merak varsa her şey oluyor, bu konunun cinsiyetle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Liseden mezun olduğumdan beri burada babama yardım ediyorum. Daha doğrusu burada sigortalı işçi olarak çalışıyorum. İlk 18 yaşıma girdiğimde ehliyetimi aldım. Annem de bizim gibi araba bakımından anlıyor. Hatta benden bile bilgili olduğu konular var. Ailecek arabalara ilgimiz var” dedi.

