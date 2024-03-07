Oto tamir ustası kadınlar anlattı: Yapabiliriz, güçlüyüz!
Oto tamir ustası kadınlar anlattı: Yapabiliriz, güçlüyüz!
Kurumsal bir firmada oto tamir ustası olarak çalışan Zeynep Özkan ve Pelin Evren, Anka Haber Ajansı'na, Türkiye'de kadın otomotiv tamir ustası olmanın avantajları ve zorluklarını anlattı. Özkan, “Bir insanın mesleği yaparken kadın veya erkek olması önemli değil. Önemli olan bilgi, beceri ve bunları ne kadar kullanıp ne kadar kendini geliştirdiği. Bu durumda cinsiyetin etkisinin olmadığını düşünüyorum” diye konuştu.
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