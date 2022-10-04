Otobüs şoförü, baygınlık geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi
Bingöl’de özel halk otobüsü şoförü, baygınlık geçiren yolcuyu hastaneye yetişirdi. O anlar araç güvenlik kamerasına yansıdı.
Bingöl merkezde hizmet veren S.S. 18 No'lu Motorlu Taşıtlar Kooperatifine bağlı 12 M 0005 plakalı otobüs şoförü Gani Alçiçek, Sebze Hali Mahallesine sefere çıktı. Sefer sırasında otobüs içinde bulunan bir kadın yolcu baygınlık geçirince, Alçiçek güzergahından çıkıp hastaneye doğru döndü.
Kısa sürede baygınlık geçiren yolcuyu hastaneye yetiştiren şoför, örnek olacak bir davranışta bulundu.
O anlar ise otobüsün araç güvenlik kamerasına yansıdı.
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