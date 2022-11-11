Otomobil alıp satacaklar dikkat! Matrah düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?

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Bakan Nebati, "Otomobilde ÖTV indirimi olacak mı?" sorusuna, ÖTV indiriminin gündemlerinde olmadığını belirterek, "Matrah düzenlemesi üzerinde çalışıyoruz" yanıtını verdi. Matrah nedir? Matrah arttırımı ne kadar olacak? Otomobil fiyatları düşecek mi? Otomobil Yazarı Babür Gürel Cumhuriyet TV'de Ebru Birçak Edebali'ye değerlendirdi.

cumhuriyet.com.tr
11 Kasım 2022 Cuma, 16:45


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