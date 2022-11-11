Otomobil alıp satacaklar dikkat! Matrah düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
Bakan Nebati, "Otomobilde ÖTV indirimi olacak mı?" sorusuna, ÖTV indiriminin gündemlerinde olmadığını belirterek, "Matrah düzenlemesi üzerinde çalışıyoruz" yanıtını verdi. Matrah nedir? Matrah arttırımı ne kadar olacak? Otomobil fiyatları düşecek mi? Otomobil Yazarı Babür Gürel Cumhuriyet TV'de Ebru Birçak Edebali'ye değerlendirdi.
Video Haberler
- Matrah düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
- “Kültürel İktidar Tartışmaları”
- Artık güven altında
- Faydasını bir 'bileydin'
- Gibon çiftinin yavrusu dünyaya geldi
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde saat 09.05’te hayat durdu
- Karabük’te Aronya üretimi başladı
- Evindeki bütün saatler 09.05’i gösteriyor
- ''Sevgi her engeli aşıyor''
- Görenler şoke oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Duruşma 14 Aralık'a ertelendi
- Ankara'da katliam: 5 kişi ölü bulundu
- EYT, asgari ücret, sözleşmeli personel...
- 14 yaşındaki Dicle, iş cinayetinde hayatını kaybetti
- 'Size her söylediğimizde sızıntı oldu'
- Kılıçdaroğlu'nu tazminata mahkûm etti
- 'G20 zirvesinde duyuru yapacağız'
- Duruşma sonrası ilk açıklama
- Hakimin sertifikası Erdoğan'dan!
- ‘Hiç alakam yok’ demişti