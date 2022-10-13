Otomobilini cep telefonu ile takas etti

13 Ekim 2022 Perşembe, 11:49

Kentte çiftçilik yapan Yasir Aksaç, almak istediği telefona bütçesi yetmeyince 55 bin TL değerindeki aracını internet üzerinden satışa koydu. Bir süre ilanda duran otomobilini satamayan Aksaç, bunun üzerine 2001 model aracın camına, istediği cep telefonu modelini yazarak takas edilebileceği ilanını yapıştırdı. Aracın bulunduğu bölgeden geçerken ilanı gören Serkan Erkış (21) da Aksaç ile irtibat kurdu. Bir araya gelen Aksaç ile Erkış anlaşmaya varınca telefon ile otomobilin takası gerçekleştirildi.

'TELEFONU ALACAK GÜCÜM YOKTU'

Otomobil sahibi Yasir Aksaç, aracını internetteki ilan sitesine koyduğunu ancak alıcı bulamadığını kaydederek, Benim de bir telefona ihtiyacım vardı. Bizde neden bir telefon ile takas düşünmeyelim, dedik. 'Telefon ile araç takas olur' ilanını aracın arka camına yapıştırdık. Kardeşimiz de aradı ve alıcı oldu. Yeni çıkan telefon hayalimdi, nakit param yoktu, garajda boşa yatıyordu. Nakit de zaten yoktu bende, telefonu alacak gücüm yoktu. Ben de 'Neden bir telefona aracımı takas düşünmeyeyim' dedim ve takas işlemlerini gerçekleştirdik, ikimize de hayırlı olsun diye konuştu.

'ARAÇ İHTİYACIM VARDI'

Telefon sahibi Serkan Erkış ise kendisinin de arabaya ihtiyacı olduğunu belirterek, Benim de elimde telefon vardı, meblağ yüksek, satamadım. Ağabeyimin de arabasına ilan yapıştırdığını gördüm. Ben de takas edelim diye görüştüm. Fiyatları zaten hemen hemen eş değer. Biz de zaten ağabeye bu teklifi yaptık ve ağabey kabul etti. Hayırlı olsun dedi.