Özel çocuklar, eski çorapları bebeğe dönüştürdü
Antalya'da Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'nin özel çocukları, eskiyen çoraplarına iplerden saç, düğmelerden göz dikip oyuncağa dönüştürdü. Çorap bebekler, okuma ve boyama kitaplarıyla birlikte şimdi köy okullarına gönderilecek.
Antalya'da engelli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal destek programları yürüten Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'de, özel çocuklar bu kez köy okulları için bir araya geldi. Özel Gereksinimli Bireyler Sosyal Destek Yaşam Merkezi'nin sanat atölyesinde, çocuklar eğitmenlerin yardımıyla eskiyen çoraplardan bebekler yaptı. Çorap bebekler için önce rengarenk iplerden saçlar kesildi, göz yerine kullanılacak düğmeler belirlendi, kumaş parçalarından küçük süslemeler kesilip hazırlandı. Ardından çorapların içine kalıplar yerleştirildi ve içleri pamukla doldurulup bebekler dikildi. Özel çocukların diktiği çorap bebekler, okuma ve boyama kitaplarıyla birlikte ihtiyacı olan köy okullarına gönderilecek.
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