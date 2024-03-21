Özel İYİ Partili ve AKP'li adayları yerden yere vurdu: İkisi de altın şirketlerinin gizli adayı
Özel İYİ Partili ve AKP'li adayları yerden yere vurdu: İkisi de altın şirketlerinin gizli adayı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Bu partinin kurucu Genel Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Özgür Özel onun koltuğunda oturuyor, onun emanetinde görev yapıyor. Atatürkçülerin, cumhuriyetçilerin, vatanseverlerin partisi CHP’nin adayı Zekai Sana’dır. Şöyle bir çaresizlik yok: ‘İki kötüden birini tercih edelim.' Yalancılara, fırsatçılara asla itimat etmeyiniz” dedi.
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