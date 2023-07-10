Özgür Erdursun, emekli zammının bilinmeyen yüzünü anlattı: 'Zam sonrası yine 7 bin 500 TL almaya devam edecekler'
Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunulan önergeye göre emeklilere yapılacak zammın oranı yüzde 25 olarak belirlendi. Detayları Cumhuriyet TV’ye anlatan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, yapılan zam sonrası en düşük emekli maaşı alan emeklinin maaşında değişiklik olmayacağına dair uyarılarda bulundu. Erdursun, ‘zam sonrası 7 bin 500 TL almaya devam edecekler’ dedi.
Torba yasada emekliyi göz ardı eden iktidar tepkiler üzerine harekete geçti. Emeklilere enflasyon farkıyla birlikte yüzde 25 zam yapılacağını duyurdu. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Cumhuriyet TV’ye yaptığı açıklamada “birçok emekli ne olduğunun farkında değil” dedi ve “zam sonrası 7 bin 500 TL almaya devam edecekler” ifadelerini kullandı.
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