Yayınlanma: 10.07.2023 - 15:08

Güncelleme: 10.07.2023 - 15:08

Emekli maaşlarına 6 aylık enflasyon oranları doğrultusunda zam yapıldı. Ancak zamlar kök maaş üzerinden yapılacak. Bu durumda da kök maaşa yapılan zam sonrası maaşı 7 bin 500 lira altında kalanlar maaşlarını 7 bin 500 lira olarak alacaklar. Peki, Kök maaş nedir, nasıl hesaplanır? Kök maaş nereden öğrenilir? Emekli maaş hesaplama kök maaş sorgulama 2023! İşte, Kök maaş hakkında merak edilenler...

KÖK MAAŞ NEDİR?

Emekli kök maaşı esası itibaıyla "en düşük emekli maaşı" sınırlması sonrası getirilen ek zamlar olmaksızın emekli maaşının halidir.

Bilindiği üzere en düşük emekli maaşı sınırlaması ile sınırın altında kalan maaşlar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından eklenen zamla alt sınıra yükseltiliyor. Bu farkların eklenmemiş halindeki emekli maaşı kök maaştır.

EMEKLİ KÖK AYLIĞI E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL HESAPLANIR?

Emekli kök aylığı SSK Emekli Aylığı Hesaplama e-Devlet uzantısı üzerinden giriş yapılarak çıkan sonuçlar üzerinden sorgulama yapabilirler.

EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM GELDİ?

Emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri, 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi tarafından yakından takip ediliyor. Haziran ayı enflasyonu aylık 3,92 olurken 6 aylık enflasyon farkı ise TÜİK tarafından yüzde 19,77 olarak açıklandı. Toplu sözleşme zammı ve refah payı hariç memur maaş zammı yüzde 17,55 ve emekli maaş zammı ise yüzde 19,77 oldu. Emekli maaş zammı için hazırlanan önerge TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edildi. Buna göre Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK emeklileri yılın altı ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak. Buna göre SSK, Bağ-Kur ve emekli memur aylıklarına zam yüzde 25'e çıkartılacak. Böylece haziran ayında 7.901 TL olan en düşük emekli memur aylığı 9.876 TL olacak.