Özgür Özel, CHP'den istifa edenler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu!

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Özgür Özel, CHP'den istifa edenler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu!

cumhuriyet.com.tr
18 Şubat 2024 Pazar, 17:44

Özgür Özel, CHP'den istifa edenler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu!

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