Özgür Özel, CHP'den istifa edenler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu!
Özgür Özel, CHP'den istifa edenler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu!
Özgür Özel, CHP'den istifa edenler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu!
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