Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu ile Ahlatlıbel'de görüştü

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Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu ile Ahlatlıbel'de görüştü

ANKA
04 Mayıs 2024 Cumartesi, 11:15




CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Saat 19.05'te başlayan görüşme 2 saat 20 dakika sürdü.

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