Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu ile Ahlatlıbel'de görüştü
Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu ile Ahlatlıbel'de görüştü
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Saat 19.05'te başlayan görüşme 2 saat 20 dakika sürdü.
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