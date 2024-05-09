Özgür Özel'den 'atama' çıkışı: Açık söylüyorum ufak tefek hatalar oluyor ama hepsini geri aldırdım
Özgür Özel'den 'atama' çıkışı: Açık söylüyorum ufak tefek hatalar oluyor ama hepsini geri aldırdım
Özgür Özel'den 'atama' çıkışı: Açık söylüyorum ufak tefek hatalar oluyor ama hepsini geri aldırdım
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