Pamuk ülkesinde bin liraya mont!
Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Jale Özgentürk ekonomide gelinen durumu pamuk üretimi üzerinden anlattı.
Video Haberler
- Pamuk ülkesinde bin liraya mont!
- 6'lı masada istifa resti
- Arkeoloji kazısında 'tılsımlı amulet' bulundu
- Mersin Narenciye Festivali hazırlıkları sürüyor
- Sığırcık kuşlarının gösterisi izleyenleri hayran bıraktı
- ''Tarihimizde kopukluk var''
- ''Görenler fotoğraf çekiyor''
- Atatürk'ün odası bakım sonrası 10 Kasım'a hazır
- Köy köy gezip çocukları tıraş ettiler
- Arama-kurtarma ekiplerinin 8 saatlik zorlu mesaisi
En Çok Okunan Haberler
-
- Altılı masada istifa resti
- Cihan Kolivar tutuklandı
- Yüzlerce kişinin önünde cinsel ilişkiye girdiler
- Bursa'da facia!
- İşte Erdoğan'ın masasındaki anket
- Süleyman Soylu'ya zehir zemberek sözler
- AKP kaybedebilir ama...
- Göğüs ağrısı şikâyetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı
- İmamoğlu'ndan 'siyasi yasak' davası açıklaması
- 'Erdoğan yetkisini kullanabilir'