Pamuk ülkesinde bin liraya mont!

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Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Jale Özgentürk ekonomide gelinen durumu pamuk üretimi üzerinden anlattı.

cumhuriyet.com.tr
09 Kasım 2022 Çarşamba, 16:36


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