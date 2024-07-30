Paris'ten dönen Ekrem İmamoğlu'ndan 'Olimpiyat' çıkışı: En büyük hedefimiz...
Paris'ten dönen Ekrem İmamoğlu'ndan 'Olimpiyat' çıkışı: En büyük hedefimiz...
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 25. İstanbul Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali’nde konuştu.
Paris’te devam eden olimpiyat oyunlarına ve temaslarına değinen İmamoğlu, “Amacımız 2036’da kıtaları birleştiren, kültürleri birleştiren, medeniyetleri birleştiren ve bu coğrafyadaki bütün güzel duyguları birleştiren İstanbul; sporda da birleştirici ve iyileştirici gücünü 2036’da bütün dünyaya göstersin. Bu yolda kararlıyız. İyi şeyler, güzel işler için kararlılık, sabır ve inat gerekir. Ama iyi yönde inat, iyilikleri başarma yönünde inat. O ısrarı ortaya koyacağız ve inşallah bu güzel organizasyonları İstanbul'umuza kazandıracağız” ifadelerini kullandı.
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