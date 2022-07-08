Pazarcıların park kavgasında kan aktı: 8 yaralı
Mersin’in Tarsus ilçesinde pazarcıların araç park kavgasında 1’i çocuk toplam 8 kişi av tüfeğiyle yaralandı. Konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Yarbay Şemsettin Pazar Yeri’nde, pazarcı esnafı F.A. (40) ve M.Ç. (42) araç parkı konusunda salı günü tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine diğer pazarcı esnafları araya girerek kavgayı önledi.
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