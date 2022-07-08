Pazarcıların park kavgasında kan aktı: 8 yaralı

Abone Ol google-news

Mersin’in Tarsus ilçesinde pazarcıların araç park kavgasında 1’i çocuk toplam 8 kişi av tüfeğiyle yaralandı. Konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İHA
08 Temmuz 2022 Cuma, 10:32

Yarbay Şemsettin Pazar Yeri’nde, pazarcı esnafı F.A. (40) ve M.Ç. (42) araç parkı konusunda salı günü tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine diğer pazarcı esnafları araya girerek kavgayı önledi.

Haberin devamı

kavga pazar yeri pazarcı Pazar bıçaklı kavga bıçak

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler