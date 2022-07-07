Pazarcıların park kavgasında kan aktı: 8 yaralı

07 Temmuz 2022 Perşembe, 23:03

Yarbay Şemsettin Pazar Yeri’nde, pazarcı esnafı F.A. (40) ve M.Ç. (42) araç parkı konusunda salı günü tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine diğer pazarcı esnafları araya girerek kavgayı önledi.

7 Temmuz Perşembe akşam saatlerinde yine tartışan F.A. ve M.Ç. kavga etmeye başladı.

AV TÜFEĞİ İLE ATEŞ ETTİ

Sopa ve bıçaklı kavgada iddiaya göre M.Ç.’nin kardeşi K.Ç. araçtan av tüfeğini getirerek rastgele ateş etti. Olayda pazarcı 3 kişi ve 1 çocuk ile müşteri olan 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

GÖZALTILAR VAR

Olay yerine gelen çok sayıda polis kavgaya müdahale edip, tarafları gözaltına aldı. Hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.