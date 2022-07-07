Pazarcıların park kavgasında kan aktı: 8 yaralı
Mersin’in Tarsus ilçesinde pazarcıların araç park kavgasında 1’i çocuk toplam 8 kişi av tüfeğiyle yaralandı. Konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Yarbay Şemsettin Pazar Yeri’nde, pazarcı esnafı F.A. (40) ve M.Ç. (42) araç parkı konusunda salı günü tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine diğer pazarcı esnafları araya girerek kavgayı önledi.
7 Temmuz Perşembe akşam saatlerinde yine tartışan F.A. ve M.Ç. kavga etmeye başladı.
AV TÜFEĞİ İLE ATEŞ ETTİ
Sopa ve bıçaklı kavgada iddiaya göre M.Ç.’nin kardeşi K.Ç. araçtan av tüfeğini getirerek rastgele ateş etti. Olayda pazarcı 3 kişi ve 1 çocuk ile müşteri olan 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
GÖZALTILAR VAR
Olay yerine gelen çok sayıda polis kavgaya müdahale edip, tarafları gözaltına aldı. Hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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