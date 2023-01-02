Pendik'te patenlilerin tehlikeli yolculuğu
Pendik'te patenli iki gencin İETT otobüsünün arkasına tutunarak ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi
Olay, akşam saatlerinde Pendik'te meydana geldi.
Patenli iki gencin seyir halindeki İETT otobüsünün arkasına tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.
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