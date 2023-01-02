Pendik'te patenlilerin tehlikeli yolculuğu

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Pendik'te patenli iki gencin İETT otobüsünün arkasına tutunarak ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi

DHA
02 Ocak 2023 Pazartesi, 10:32

Olay, akşam saatlerinde Pendik'te meydana geldi.

Patenli iki gencin seyir halindeki İETT otobüsünün arkasına tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı. 

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