Perşembe Yaylası'nda sonbahar güzelliği
Ordu’nun Aybastı ilçesine bağlı Perşembe Yaylası sonbaharla birlikte kahverengiye büründü.
Ordu’nun Aybastı merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan yaklaşık 1500 rakımda olan Perşembe Yaylası'nda ağaçlar sonbaharın renklerine büründü. Bölgede ortaya çıkan eşsiz güzellik havadan görüntülendi.
Kahverengi, sarı, yeşil gibi renk tonlarının oluşturduğu görüntü kartpostallık kareler oluşturdu. Yazın ve kışın gelen ziyaretçilere ev sahipliği yapan Perşembe Yaylası’nın kahverengi güzelliği görenleri hayran bırakıyor. Sonbaharın kahverengi tonlarını görmek ve o anları kayıt altına almak isteyen fotoğrafçı ve doğaseverler de Perşembe Yaylası'na akın ediyor.
Video Haberler
- Perşembe Yaylası'nda sonbahar güzelliği
- ''Yılda 50 tane satamıyoruz artık''
- Arkadaşlıkları yüzleri gülümsetti
- Bağcılar Belediyesi tarafından 5 ton hamsi dağıtıldı
- Perşembe Yaylası'nda sonbahar güzelliği
- Yüksekova'da yoğun sis
- O anlar saniye saniye kamerada
- 23 yıldır ekmek üretiyor
- Matrah düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
- “Kültürel İktidar Tartışmaları”
En Çok Okunan Haberler
-
- İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı
- İstiklal'de patlama
- Kiraladıkları evde ölü bulundular
- Siyasilerden patlamaya ilişkin açıklama
- Fransa ve ABD'den açıklama
- Fenerbahçeli Pedro taraftardan özür diledi!
- Tatbikatta AFAD karıştı: Edis'ten yanıt gecikmedi
- İmamoğlu'ndan patlamaya ilişkin uyarı
- 'Çiğköfte'de büyük tehlike!
- Selahattin Demirtaş'tan saldırıya ilişkin açıklama