Pes dedirten hırsızlık: 80 bin TL'lik malzeme çaldılar, üzerine bir de çay demlediler....
Bursa’da bayram sakinliğini bilen hırsızlar, kereste fabrikasına girdi. Yaklaşık 3 saat boyunca hırsızlık yapan şüpheliler, piyasa değeri 80 bin TL’lik malzeme çalarak kayıplara karıştı. Fabrika sahibi Selahattin Horoz, hırsızların kendi fabrikaları gibi kendilerine çay demleyerek hırsızlık yaptığını, bayramı kendilerine zehir ettiğini söyledi.
Merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi’nde geçen cumartesi günü saat 21.30 sıralarında, bayramın sakinliğini fırsat bilen şüpheliler, kereste fabrikasının arka tarafında panelleri keserek içeri girdi. Yüzleri sarılı olan 2 şüpheli, önce etrafta araştırma yaptı. Bir süre ne çalabileceklerini araştıran şüpheliler, piyasa değeri pahalı olan Plywood’ları gözüne kestirdi.
MALZEMELERİ ÇALDILAR, SONRA ÇAY DEMLEDİLER
Biri kadın 2 şüpheli yaklaşık 3 saat boyunca rahat rahat hırsızlık yaptı. Çaldıkları Plywood’ları yaklaşık 150 metre taşıyarak fabrikanın aşağısında bulunan tarlaya götürerek geldikleri araca yükledi. Daha sonra hırsızlar kendilerine çay demleyerek içti.
FABRİKA SAHİBİ ŞİKAYETÇİ OLDU
Ertesi gün fabrikaya gelen fabrika sahibi Selahattin Horoz gördüklerine inanamadı. Hemen polisi arayan Horoz, hırsızlardan şikayetçi oldu.
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