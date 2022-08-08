Plajda şortunu indirdiği iddia edilen 2 şahsı, yurttaşlar darbetti

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Sakarya’nın Karasu ilçesinde iki şahıs, şortlarını çıkarıp uygunsuz hareketlerde bulununca yurttaşlar tarafından darbedildi. Şahıslardan biri ise denize kaçıp boğulma tehlikesi yaşadı. Kurtarılıp tekrar kıyıya getirilen şahıs da darbedildi.

İHA
08 Ağustos 2022 Pazartesi, 09:40

Karasu ilçesi Doğu Karadeniz Caddesi Kule 11 mevkiinde iddiaya göre, kimliği belirsiz iki kişi, denizde şortlarını çıkartarak plajdaki kadınlara uygunsuz davranışlarda bulundu. Çevredekilerin tepkisi üzerine kaçan şahıslardan biri yurttaşlar tarafından yakalanarak darbedildi.

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