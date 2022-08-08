Plajda şortunu indirdiği iddia edilen 2 şahsı, yurttaşlar darbetti
Sakarya’nın Karasu ilçesinde iki şahıs, şortlarını çıkarıp uygunsuz hareketlerde bulununca yurttaşlar tarafından darbedildi. Şahıslardan biri ise denize kaçıp boğulma tehlikesi yaşadı. Kurtarılıp tekrar kıyıya getirilen şahıs da darbedildi.
Karasu ilçesi Doğu Karadeniz Caddesi Kule 11 mevkiinde iddiaya göre, kimliği belirsiz iki kişi, denizde şortlarını çıkartarak plajdaki kadınlara uygunsuz davranışlarda bulundu. Çevredekilerin tepkisi üzerine kaçan şahıslardan biri yurttaşlar tarafından yakalanarak darbedildi.
BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ, TEKRAR DARBEDİLDİ
Diğeri ise, denizde açığa kaçarak boğulma tehlikesi geçirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen cankurtaran ekipleri, şahsı denizden çıkartarak kıyıya bıraktı. Kıyıya ulaşan şahıs, kalabalık halinde bekleyen yurttaşlar tarafından darbedildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, duruma müdahale ederek şahısları gözaltına aldı. O anlar, yurttaş kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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