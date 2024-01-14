Prof. Dr. uyardı:'Sosyal medyadaki zeytinyağı deneylerine inanmayın'
Prof. Dr. uyardı; Sosyal medyadaki zeytinyağı deneylerine inanmayın!
Çukurova Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı (ÇÜMERLAB) Müdürü Prof. Dr. Serkan Selli ile öğretim görevlisi Onur Sevindik, Türkiye'de son dönemde verim düşüklüğü nedeniyle fiyatı oldukça yükselen zeytinyağında sahteciliğin anlaşılabilmesi için sosyal medyada çeşitli kimyasalların karıştırılarak saflık analizi yapılmaya çalışılmasının doğru sonuçlar vermeyeceğini söyledi. Uzmanlar, zeytinyağında hilelerin anlaşılması için hassas teknolojik yöntemlerin kullanılması gerektiğinin altını çizip, zeytin kokusunun en net belirteç olduğunu vurguladı.
Video Haberler
- Prof. Dr. uyardı: 'Sosyal medyadaki deneylere inanmayın'
- Sera Kadıgil küplere bindi
- Eksi 33 derecede Türkiye’nin çatısına tırmandılar!
- Spider-Man ilk kez pastırma yedi, tadına bayıldı
- İYİ Parti'den istifa etti: 'Adaylığı satın almayacağız'
- Ali Babacan, Erdoğan'a sessizliğinin hesabını sordu!
- İYİ Partili Turhan Çömez açıklama
- Maaş zamlarına tepki
- 2023 yılında 111 bin esnaf kepenk kapattı!
- 2023 yılında gazeteciler 563 kez hakim karşısına çıktı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Özhaseki, Valiliği yalanladı
- Ağzımın içi cam kırıklarıyla dolu
- İlk açıklama 'ucube başkanlık sistemi' oldu
- Destici'nin FETÖ 'övgüleri' gündem oldu
- IQ testi göndermişti: İYİ Parti'ye geçti
- 'Film gibi kumpası izleyin'
- 'Maksat devletimizi güçsüz göstermek'
- İngiltere'de ortalık fena karıştı!
- CHP milletvekili trafik kazası geçirdi
- 'Evini satışa çıkardı' haberlerine Cem Yılmaz'dan tepki