Prof. Dr. uyardı; Sosyal medyadaki zeytinyağı deneylerine inanmayın!

14 Ocak 2024 Pazar, 18:00









Çukurova Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı (ÇÜMERLAB) Müdürü Prof. Dr. Serkan Selli ile öğretim görevlisi Onur Sevindik, Türkiye'de son dönemde verim düşüklüğü nedeniyle fiyatı oldukça yükselen zeytinyağında sahteciliğin anlaşılabilmesi için sosyal medyada çeşitli kimyasalların karıştırılarak saflık analizi yapılmaya çalışılmasının doğru sonuçlar vermeyeceğini söyledi. Uzmanlar, zeytinyağında hilelerin anlaşılması için hassas teknolojik yöntemlerin kullanılması gerektiğinin altını çizip, zeytin kokusunun en net belirteç olduğunu vurguladı.