Putin askeri seferberlik ilan etti
Dünya Rusya'dan gelen 'son dakika' haberiyle güne başladı. 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik askeri harekâta girişen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu sabah Türkiye saati ile 09.00 sıralarında kısmi seferberlik ilan edildiğini duyurdu. Batı'nın Rusya'yı yok etmek istediğini savunan Putin, nükleer silah kartını yine masaya sürdü. Moskova Yönetimi, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez askeri seferberlik ilan ediyor.
Rusya Devlet Başkanı Putin, televizyonda yayımlanan konuşmasıyla Rusya'da kısmi seferberlik ilan edildiğini duyurdu.
Rus devlet haber ajansı TASS'ın aktardığı habere göre, Putin, "Batı ülkemizi yok etmek istiyor. Batı, Ukraynalıları tanklara yem etmek istiyor. Bu tarihi Ukrayna bölgesinde, (Ukraynalılar) neo-Nazi kontrolü altında yaşamak istemiyor. (Ukrayna'da) Bu insanlardan vazgeçme hakkımız yok" açıklamalarında bulundu.
Rus lider, "Emirler kısmı askeri seferberlik yönünde ve kararı imzalandı. Askeri seferberlik yönündeki eylemlerimiz bugün başlıyor" ifadelerinde bulundu.
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