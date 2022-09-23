Putin askeri seferberlik ilan etti

23 Eylül 2022 Cuma, 07:00

Rusya Devlet Başkanı Putin, televizyonda yayımlanan konuşmasıyla Rusya'da kısmi seferberlik ilan edildiğini duyurdu.

Rus devlet haber ajansı TASS'ın aktardığı habere göre, Putin, "Batı ülkemizi yok etmek istiyor. Batı, Ukraynalıları tanklara yem etmek istiyor. Bu tarihi Ukrayna bölgesinde, (Ukraynalılar) neo-Nazi kontrolü altında yaşamak istemiyor. (Ukrayna'da) Bu insanlardan vazgeçme hakkımız yok" açıklamalarında bulundu.

Rus lider, "Emirler kısmı askeri seferberlik yönünde ve kararı imzalandı. Askeri seferberlik yönündeki eylemlerimiz bugün başlıyor" ifadelerinde bulundu.