Rakamlar korkunç! Uzmanı uyardı: 'Yüzde 3 oranında genetik faktör bulunuyor'
Rakamlar korkunç! Uzmanı uyardı..
Tıbbı Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Nuri Karadurmuş, “Türkiye’de her yıl 41 bin kişiye akciğer kanseri tanısı konulmaktadır. 2020 yılı verilerine bakıldığında akciğer kanserinde tüm dünyada 2,2 milyon insan tanı almaktadır. 1 yıl içerisinde 1,8 milyon insan da hayatını kaybetmektedir. Türkiye’de ise, 37 bin hasta akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetmektedir” dedi.
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