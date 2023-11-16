Rakamlar korkunç! Uzmanı uyardı: 'Yüzde 3 oranında genetik faktör bulunuyor'

16 Kasım 2023 Perşembe, 14:53

Tıbbı Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Nuri Karadurmuş, “Türkiye’de her yıl 41 bin kişiye akciğer kanseri tanısı konulmaktadır. 2020 yılı verilerine bakıldığında akciğer kanserinde tüm dünyada 2,2 milyon insan tanı almaktadır. 1 yıl içerisinde 1,8 milyon insan da hayatını kaybetmektedir. Türkiye’de ise, 37 bin hasta akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetmektedir” dedi.