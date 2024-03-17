Ramazan geldi! Diyetisyen anlattı: İftarda ve sahurda nelere dikkat edilmeli?

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11 Ayın Sultanı Ramazan geldi! Diyetisyen Yeşim Ay anlattı İftarda ve sahurda nelere dikkat etmeli

cumhuriyet.com.tr
17 Mart 2024 Pazar, 09:38




Ramazan geldi! Diyetisyen anlattı: İftarda ve sahurda nelere dikkat edilmeli?

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