Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Çekya maçının ardında A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti
Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Çekya maçının ardında A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın Çekya’yı 2-1 mağlup ederek gruptan ikinci olarak çıktığı karşılaşmanın ardından soyunma odasında Ay-yıldızlı ekiple telefon görüşmesi yaptı.
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