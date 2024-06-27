Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Çekya maçının ardında A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti

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Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Çekya maçının ardında A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti

cumhuriyet.com.tr
27 Haziran 2024 Perşembe, 10:56





AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın Çekya’yı 2-1 mağlup ederek gruptan ikinci olarak çıktığı karşılaşmanın ardından soyunma odasında Ay-yıldızlı ekiple telefon görüşmesi yaptı.

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