Reuters'tan dikkat çeken 'Erdoğan ve seçim' analizi: 'Seçimler için kampanya stratejisinin bir planını gösteriyor'
İngiltere haber ajansı Reuters, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında dikkat çeken bir analiz yayımladı. Analizde Erdoğan'ın diplomatik hamlelerle desteğini artırdığı belirtilirken ekonomik durum ve enflasyona ilişkin çarpıcı bir yorum yapıldı.
Reuters haber ajansı, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diplomasi adımlarıyla ilgili çarpıcı bir haber yayımladı.
Haberde, "Ukrayna'nın tahıl ihracatını yeniden başlatma anlaşmasıyla sıralanan bir dizi diplomatik zafer, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krize karşın biraz soluklanma sağlıyor ve gelecek yıl yapılması planlanan seçimler için kampanya stratejisinin bir planını gösteriyor" denildi.
"Yaklaşık 20 yıllık iktidarının en büyük seçim sınavına hazırlanırken, başarılarını küresel sahnede oynuyor" ifadelerini kullanılırken seçmenlerin en önemli endişeleri arasında ekonominin durumu ve Suriye'deki çatışmanın başlangıcında Türkiye tarafından memnuniyetle karşılanan, ancak Türkler tarafından giderek daha fazla iş ve hizmet rakibi olarak görülen 3,6 milyon Suriyeli mültecinin varlığı yer aldı.
CHP'DEN 'TAVİZ' MESAJI
CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, "Hükümet, ülkeyi içine sürüklediği ekonomik felaketi örtbas etmek için dış politikayı malzeme olarak kullanıyor ve içeride 'diplomatik zafer' hikayeleri anlatıyor" dedi.
Toprak, Erdoğan'ın diplomatik cephede bile 'ülkenin onurunu zedeleyen ve onu zayıflığa sürükleyen tavizler' verdiğini söyledi.
"ŞİKAYET EDECEKLER AMA..."
Öte yandan AKP'li bir yetkili ise "Seçmenler diplomasinin faydalarının farkında. Zaman zaman ekonomiden ya da mültecilerden şikayet edecekler ama etkin bir Türkiye'nin devamı için Erdoğan'a oy verecekler" dedi.
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