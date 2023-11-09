Rıfat Ilgaz’ı kitaplarını imzalıyorken özlemek...

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Rıfat Ilgaz’ı kitaplarını imzalıyorken özlemek...

cumhuriyet.com.tr
09 Kasım 2023 Perşembe, 07:00

Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Şükran Soner'in hazırlayıp sunduğu Cumhuriyet'ten Tanıklıklar programının konuğu Yazar Nilgün Ilgaz oldu.

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