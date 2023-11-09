Rıfat Ilgaz’ı kitaplarını imzalıyorken özlemek...
Rıfat Ilgaz’ı kitaplarını imzalıyorken özlemek...
Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Şükran Soner'in hazırlayıp sunduğu Cumhuriyet'ten Tanıklıklar programının konuğu Yazar Nilgün Ilgaz oldu.
Video Haberler
- Rıfat Ilgaz’ı kitaplarını imzalıyorken özlemek...
- Kumalar Dağı'nda doğaseverler Yılkı atlarıyla karşılaştı
- Çiftliğe inip yiyecek arayan 2 kurt kamerada
- Pandaların korunma serüveni
- Tarzıyla göz kamaştıran adam
- Anayasa Profesörü İbrahim Kaboğlu anlatıyor
- Hamas, İsrail tanklarını böyle imha etti
- Roma Tiyatrosu, akademik çalışmalara ev sahipliği yaptı
- Cumhuriyet’in ikinci sayfasının mimarı Sami Karaören...
- Emeklilikte yeni düzenleme! Tezel ayrıntıları anlattı...
En Çok Okunan Haberler
-
- Alım fiyatı 5 TL'ye düştü! Çiftçiler hasadı erteledi...
- Ömer Çelik 'Ara vermemiz lazım' dedi, yayını terk etti
- İşte 'Polat'ları yakan o ihbar mektubu
- Akşener'den yanıt geldi!
- AKP'den de Yargıtay'a tepki geldi
- Yargıtay'dan AYM üyelerine suç duyurusu!
- Kılıçdaroğlu, koltuğu Özel'e bıraktı
- Yeni yılda büyük zam geliyor!
- Özlem-Tayyar Öz çiftinden iddialara yanıt
- Merkez Bankası'ndan krediler için önemli değişiklik!