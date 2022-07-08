Roma figürlü heykele önce tekme attı, sonra benzin dökerek yaktı
Antalya'da kimliği belirsiz kişi, cadde üzerinde bulunan Roma figürlü heykele tekme attı, ardından da benzin döküp yaktı. Heykel ve çevresinin zarar gördüğü olay, güvenlik kamerasına yansıdı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2010 yılında yapılan düzenleme çalışmaları kapsamında kentin işlek caddelerinden Işıklar Caddesi'ne sokak müzisyenleri, Atatürk Caddesi'ne de 'Romalılar Antalya'da' temalı heykeller yerleştirildi. Yerli ve yabancı turistlerin fotoğraf çektirdiği heykeller çeşitli zamanlarda zarar gördü ve onarıldı.
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