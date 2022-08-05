Rusya'dan Erdoğan'a Akkuyu telefonu: 'Her şeyi yaptığınızı görmek istiyoruz'

05 Ağustos 2022 Cuma, 14:34

Rosatom tarafından yapılan yazılı açıklamada, müteahhitlik işlerinin tamamen Rus ortaklardan oluşan TSM Enerji İnşaat şirketine devredildiği belirtilerek, tüm yüklenici şirketlerden santralin 2023 yılında açılması için elinden geleni yapması istendi.

Rosatom'un iştiraki Akkuyu Nükleer şirketi, geçen hafta müteahhitlik işlerini yapan Titan-2 ile IC İçtaş İnşaat ortaklığındaki şirketin sözleşmesini feshederek müteahhitlik işlerini tamamen Rus ortaklardan oluşan TSM Enerji İnşaat şirketine devretti.

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IC İçtaş İnşaat, sözleşmesinin iptali üzerine hukuki süreç başlattığını ve santralin tamamlanmasının gecikebileceğini açıklamıştı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşme öncesinde yazılı açıklamada bulunan Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev, santralin açılış tarihinin Rosatom için önemine dikkat çekerek santral için çalışan tüm şirketlerin, "2023'te ilk ünitenin inşasının tamamlanması hedefine ulaşılmasına katkıda bulunmak için mümkün olan her şeyi yaptığını görmek istiyoruz" dedi.

'ÇOK SAYIDA İHLAL...'

Açıklamanın devamında ise inşaat sözleşmesinin IC İçtaş'ın içinde bulunduğu konsorsiyumdan alınmasının sebebi "Akkuyu NGS sahasındaki ana inşaat işleri bu ortak girişim (Titan-2 ve IC İçtaş İnşaat) tarafından yürütülmektedir. EPC sözleşmesinin ifası sırasında, IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ işin kalitesini ve zamanlamasını etkileyen çok sayıda ihlal yapmıştır. Bu nedenle proje yönetimi... sözleşmenin feshedilmesine karar vermiştir" denilerek ifade edildi.

Mersin Akkuyu'da 20 milyar dolar yatırımla kurulacak santral toplam 4,800 MW elektrik üreten dört reaktörden oluşacak. İlk reaktörü gelecek yıl devreye alınması planlanan santral, tüm reaktörler faaliyete geçtiğinde Türkiye'nin elektriğinin yaklaşık yüzde 10'unu sağlayacak.

İÇTAŞ: AKKUYU'DA TÜRK ŞİRKETLERİN VARLIĞI AZALTILMAK İSTENİYOR

Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin IC İçtaş ile sözleşmesini feshetmesi gündemdeki yerini korurken IC İçtaş açıklama yapmıştı

Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin 26 Temmuz 2022 tarihinde T2-IC Ortak Girişim Şirketi’ne fesih girişiminde bulunduğu ifade edilen açıklamada "Söz konusu fesih girişimindeki esas amacın, Proje’nin yönetimindeki Türk şirketlerinin varlığını azaltmak ve taşeron seviyesine indirgemek olduğu açıktır" denilmişti.

BLOOMBERG: RUSYA, AKKUYU İÇİN 15 MİLYAR DOLAR GÖNDERİYOR

Bloomberg'e konuşan yetkililer, Rusya'nın Akkuyu nükleer santrali yatırımı için Türkiye'ye üç haftada 15 milyar dolar göndereceğini söylemişti.

Rosatom, gelen paranın bir bölümünü vadesi gelen ödemeleri için kullanacak, geri kalanını da iki yıl boyunca Türkiye’de tutacak.

Bloomberg’den Fırat Kozok’un üst düzey yetkililere dayandırdığı habere göre, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (Rosatom), halihazırda yapılacak ödemeler ve önümüzdeki iki yılda yapılacak harcamalar için yaklaşık 15 milyar dolarlık tutarı geçen haftadan beri parçalar halinde Türkiye'ye aktarıyor.

CHP TEPKİLİ: "1 HAFTA İÇİNDE NE OLDU?"

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da, Mersin Akkuyu mevkiinde yapılmakta olan Akkuyu Nükleer Santrali’nde Rus şirketi Rosatom’un, Rus ve Türk ortaklığıyla kurulan Titan-2 IC İçtaş A.Ş.'nin sözleşmeye aykırı davranması ve iş güvenliği sağlamaması nedeniyle inşaat sürecine ilişkin sözleşmeyi feshetmek istemesiyle ilgili açıklama yapmıştı.

Başarır, “1 hafta içinde ne oldu da sözleşme fesih durumuna geldi? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in açıklama yapması elzemdir. Devletin gözetim ve denetim yükümlülüğü olmasına rağmen İCTAŞ’ın haksız fesihe gerekçe gösterdiği iddiasının kaynağı nedir? Siyasi iktidar bu iddiaları araştıracak mıdır?” demişti.