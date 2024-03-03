Saadet Partisi İstanbul Adayı Birol Aydın'dan Murat Kurum'a çok sert sözler: Sığ, düzeysiz...

03 Mart 2024 Pazar, 13:10









Saadet Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın, Eminönü’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Cumhur İttifakı’nın İBB başkan adayı Murat Kurum’un “31 Mart’ta Gazze’deki mazlumlar sevinecek, Gazze’de elini bize uzatan kardeşlerimiz sevinecek” ifadelerine tepki gösteren Aydın, “Bu ülkede bakanlık yapmış, milletvekilliği yapan ve İstanbul'u yönetmeye talip olan bir insanın bu sığlığını, bu düzeysizliğini duyunca, işitince onun adına ben utandım. Utanılacak bir durum. Çok yazık” dedi.