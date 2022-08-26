Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı

Abone Ol google-news

Sağanağın etkili olduğu İzmir'de, Bornova ilçesinde bulunan ve yağmur suyu nedeniyle dereye dönen sokakta yurttaşlardan biri yıkandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin yağmur altında şampuanla yıkandığı anlar yer aldı.

DHA
26 Ağustos 2022 Cuma, 16:23

Sağanağın etkili olduğu İzmir'de ilginç görüntüler de ortaya çıktı.

Bornova Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde bir kişi, yağmur suyu nedeniyle göle dönen sokakta duş aldı. Şampuan dökerek saçlarını da yıkayan kişinin ilginç anları, bir yurttaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

İzmir sağanak yağış banyo

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler