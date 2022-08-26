Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı

26 Ağustos 2022 Cuma, 16:23

Sağanağın etkili olduğu İzmir'de ilginç görüntüler de ortaya çıktı.

Bornova Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde bir kişi, yağmur suyu nedeniyle göle dönen sokakta duş aldı. Şampuan dökerek saçlarını da yıkayan kişinin ilginç anları, bir yurttaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.