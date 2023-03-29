Sağlıktaki sorunları çözemeyen iktidar yeni tasarı hazırladı: Doktora ceza yasası!
Sağlıktaki sorunları çözemeyen iktidar yeni tasarı hazırladı: Doktora ceza yasası İktidar, doktorların ''Hastaya saldırmak'' ve ''Geçici olarak sağlığı bozmak'' gibi nedenlerle meslekten ihracını kolaylaştıran tasarı hazırladı.
Her gün şiddet tehdidiyle çalışan hekimler, Erdoğan'ın ''giderlerse gitsinler'' sözünü anımsatıp ''Hasta bakamaz hale geleceğiz, Bizleri cezalandırıyorlar'' tepki gösterdi.
Ak parti, sağlık alanında düzenlemeler içeren 38 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Komisyonda bugün görüşülmesi beklenen teklifte yer alan 36. maddeye göre doktorlar ''meslek icrası esnasında ölüme veya engelliliğe neden olmaksızın sağlığın kısa süreli ve geçici olarak bozulmasına yol açmak'', ''personele, hastalara ve hasta yakınlarına fiili saldırıda bulunmak'' gibi gerekçelerle meslekten 15 günden 3 yıla kadar men edilebilecek.
Türk tabipler Birliği ikinci başkanı Ali İhsan Ökten ''Bu madde olduğu gibi geçerse doktorlar sağlık hizmeti veremez, bu tamamen mesleğ yapmayın demek'' dedi.
CHP Kütahya Milletvekili, Sağlık aile çalışma ve sosyal işler komisyonu üyesi Ali Fazıl Kasap tasarıyı ''Bu madde hekim ile hasta arasındaki ilişkiyi etkiler, Defansif hekimlik denen şey ortaya çıkar. Bu durum hekim göçünü artıracaktır' açıklamasında bulundu.
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