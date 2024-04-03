Şaibe görüntüleri ortaya çıkmıştı! CHP Arnavutköy’de seçim sonuçlarına itiraz etti

Abone Ol google-news

Şaibe görüntüleri ortaya çıkmıştı! CHP Arnavutköy’de seçim sonuçlarına itiraz etti

DHA
03 Nisan 2024 Çarşamba, 12:11




CHP'nin Arnavutköy'de seçim sonuçlarına itiraz etmesinin ardından bir çok partili, ilçe seçim kurulu önünde toplandı.

CHP'nin Arnavutköy başkan adayı Tekin Aras, 250'ye yakın sandıkta hatalı sonuçlar olduğunu ve süreci takip edeceklerini söyledi.

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler