Şaibe görüntüleri ortaya çıkmıştı! CHP Arnavutköy’de seçim sonuçlarına itiraz etti
Şaibe görüntüleri ortaya çıkmıştı! CHP Arnavutköy’de seçim sonuçlarına itiraz etti
CHP'nin Arnavutköy'de seçim sonuçlarına itiraz etmesinin ardından bir çok partili, ilçe seçim kurulu önünde toplandı.
CHP'nin Arnavutköy başkan adayı Tekin Aras, 250'ye yakın sandıkta hatalı sonuçlar olduğunu ve süreci takip edeceklerini söyledi.
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