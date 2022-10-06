Salda Gençlik Festivali'nde Kıraç konser verecek

06 Ekim 2022 Perşembe, 12:34

Festival Yeşilova ilçe merkezinde düzenlenecek ve Salda Gölü etrafında herhangi bir etkinlik yapılamayacak. Festivalle ilgili olarak Salda Gölü Halk Plajı'nda gazetecilere açıklama yapan Yeşilova Kaymakamı Erdem Yenisoy, "1'inci Yeşilova Salda Geri Dönüşüm Çevre ve Sanat Çalıştayı ile birlikte ilçemizde yaklaşık 5 gün sürecek güzel bir aktivite başlatıyoruz. Son üç gününde Salda Gençlik Festivali olarak güzel bir müzik festivali ile kapatacağız. İçerisinde Salda Gölü'nü barındıran güzide bir güzellik olan Yeşilova ilçemizde düzenlenecek olan festival ve çalıştayla beraber herkesi Salda'ya bekliyoruz. Ancak festival ve çalıştayın tamamı ilçe merkezinde yapılacak. Kesinlikle göl çevresindeki özellikle kumul toprakta ve bu bölgelerde herhangi bir aktivite düzenlenmeyecek. Sadece festivale gelen misafirlerimizi doğal güzellikleri bizzat yerinde görmeye, buraları gezmeye davet ediyoruz ancak festivalin herhangi bir basamağı göl etrafında düzenlenmeyecek" dedi. Festivalin 1'inci Uluslararası Geri Dönüşüm Çevre ve Sanat Çalıştayı ile başladığını aktaran Yenisoy, şunları söyledi: "Burada doğaya nasıl katkı sağlanır konusunda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz ve çalıştaya gelen sanatçılarımız da geri dönüşüm malzemelerini özellikle göl etrafından temin etmek istediler ama bir tane bile çöp ve atık madde bulamadılar bu da bizim için çok sevindirici bir haber. Bundan sonra da bulamayacaklar. Çalıştayın devamında 3 gün müzik gösterisi olacak İmera ve Kıraç konseri ile devam edecek. Bu festivale özellikle 'Salda' adını verdik basında çıkan asılsız haberlere bir tık en azından daha duyarlı olmaya daha güzelliğini ön plana çıkarmak için" diye konuştu.

Festivale gelenlere Salda Gölü tanıtım gezileri düzenleyecekleri bir ekip oluşturduklarını da belirten Kaymakam Yenisoy "Bu kadar basında çıkan haberlere insanların tanıklık etmesi daha etkileyici olacaktır. Herkesi bekliyoruz" dedi. Burdur Valiliği, Yeşilova Kaymakamlığı ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin katkıları ile düzenlenecek festival kapsamında 8 Ekim Cumartesi günü Yeşilova ilçe merkezinde düzenlenecek etkinlikte İmera grubu, son gün ise sanatçı Kıraç sahneye çıkacak.