Boğaziçi Film Festivali’nde neler yaşandı?

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Berrin Karadeniz ve Mehmet S. Aman’ın hazırlayıp sunduğu, kültür sanat alanında çeşitli konu ve konuklarla karşınızda olan Sanat Sepeti’nde bu hafta, Boğaziçi Film Festivali’nde yaşananlar konuşuldu.

cumhuriyet.com.tr
03 Kasım 2022 Perşembe, 17:41
Sanat Sepeti cumhuriyet tv Boğaziçi Film Festivali

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