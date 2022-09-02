Şantiyede çıkan hortum paniğe sebep oldu

02 Eylül 2022 Cuma, 14:25

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-İstanbul karayolu Kurubenzinlik Kavşağında bulunan asfalt plenti şantiyesinde hortum çıktı. Şantiyeye doğru hareket eden hortumu şantiyede çalışan işçiler cep telefonu ile görüntüledi.

Hortum sebebiyle işçiler kısa süreli panik yaşadı. Kum yığını üzerinde çıkan hortum, bir süre sonra gözden kayboldu.

