Sarayın eski düşmanları, nereden nereye ?

26 Mayıs 2023 Cuma, 12:46

Onlar belki de Recep Tayyip Erdoğan’ı en sert dille eleştirenlerdi. Bazıları “Hesap sormazsam namerdim” dedi, bazısı “Cehennemin kapılarını” kapattı.





Devlet Bahçeli, Sinan Oğan, Numan Kurtulmuş, Fatih Erbakan ve Süleyman Soylu’nun, Erdoğan için çok net ve sert sözler kurduğu günler artık çok geride kaldı.





Ancak arşiv unutmuyor. Sözleri, tweetleri, videoları akla geldiğindeyse, “Erdoğan bu isimleri nasıl Saray’ın içine dahil etti” sorusunu sorduruyor.