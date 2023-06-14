Sarıgül'ün 'İmamoğlu-Kılıçdaroğlu' sorusuna verdiği yanıt sunucuyu şaşırttı: Ekrem Bey'den Tarkan'ı Erzincan'a getirmesini istedim

Abone Ol google-news

Mustafa Sarıgül'ün, katıldığı bir yayında kendisine yöneltilen "Ekrem İmamoğlu-Kemal Kılıçdaroğlu" sorusuna verdiği yanıt gündem oldu. Sarıgül, ilgili soruya, "Ekrem Bey'den Tarkan'ı Erzincan'a getirmesini istedim" yanıtı vererek sunucuyu şaşkına uğrattı.

cumhuriyet.com.tr
14 Haziran 2023 Çarşamba, 00:01

CHP'ye Erzincan'da yıllar sonra vekillik kazandıran Mustafa Sarıgül, Serbestiyet'te katıldığı yayında kendisine yöneltilen "Ekrem İmamoğlu-Kemal Kılıçdaroğlu" sorusuna verdiği yanıt gündem oldu. Sarıgül, ilgili soruya, "Ekrem Bey'den Tarkan'ı Erzincan'a getirmesini istedim" yanıtı vererek sunucuyu şaşkına uğrattı.

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler