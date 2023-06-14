Sarıgül'ün 'İmamoğlu-Kılıçdaroğlu' sorusuna verdiği yanıt sunucuyu şaşırttı: Ekrem Bey'den Tarkan'ı Erzincan'a getirmesini istedim
Mustafa Sarıgül'ün, katıldığı bir yayında kendisine yöneltilen "Ekrem İmamoğlu-Kemal Kılıçdaroğlu" sorusuna verdiği yanıt gündem oldu. Sarıgül, ilgili soruya, "Ekrem Bey'den Tarkan'ı Erzincan'a getirmesini istedim" yanıtı vererek sunucuyu şaşkına uğrattı.
CHP'ye Erzincan'da yıllar sonra vekillik kazandıran Mustafa Sarıgül, Serbestiyet'te katıldığı yayında kendisine yöneltilen "Ekrem İmamoğlu-Kemal Kılıçdaroğlu" sorusuna verdiği yanıt gündem oldu. Sarıgül, ilgili soruya, "Ekrem Bey'den Tarkan'ı Erzincan'a getirmesini istedim" yanıtı vererek sunucuyu şaşkına uğrattı.
Video Haberler
- Sarıgül'ün yanıtı sunucuyu şaşırttı
- Gündem Özel'in bu haftaki konuğu Prof.Dr. Metin
- Grup toplantısındaki ilk mesajı Can Atalay için oldu!
- Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok sert tepki!
- AKP’li ve CHP’li üyeler arasında arbede!
- Anne kedi terk edilen 4 yavruyu sahiplendi
- Atama bekleyen gıda mühendisinin hayat mücadelesi
- Yaşananları unutmadık, unutmayacağız...
- Bulgaristan'dan gelen turistler Edirne'ye akın etti...
- Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi etmemeli mi?
En Çok Okunan Haberler
-
- Soylu kabineden sonra oradan da çıkartıldı
- Fatih Portakal'a sosyal medyada 'pişkin' tepkisi
- İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt
- Kılıçdaroğlu: 'Gemiyi limana ben götüreceğim'
- Ekonomiden de kaçaklardan da büyük bir sorun var
- Mahsun Kırmızıgül film davasını kazandı
- Bahçeli'den '100 il 1000 ilçe' mesajı
- Hizbullah tepkisine ceza
- Kenan Sofuoğlu'nu da enflasyon vurdu!
- 'İşler sarpa sararsa...'