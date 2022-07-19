Sarıyer'de balıkçı teknesi çalındı

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Sarıyer'de iskeleye bağlı balıkçı teknesi çalındı. 2 kişinin tekneye binerek denize açıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
19 Temmuz 2022 Salı, 10:47

Büyükdere Eski İskele'de 7 Temmuz Perşembe günü saat 05.00 sıralarında 2 kişi, Serkan Türkmen'e ait olduğu öğrenilen balıkçı teknesine bindi.

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