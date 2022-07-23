Sarıyer'de kamyon gecekondunun üzerine uçtu: 4 yaralı

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Sarıyer'de sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, yol üzerinde bulunan bir gecekondunun çatısına uçtu. Enkaz altında kalan 4'ü yaralı toplam 5 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

DHA
23 Temmuz 2022 Cumartesi, 09:49

Kaza, 03.15 sıralarında Sarıyer Kazım Karabekir Mahallesi Kuşdili Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi.

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İstanbul sarıyer Gecekondu TIR kaza

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