Sayıştay raporunda dikkat çeken detay! Ücretsiz kabul anlaşmasına rağmen tahsilat yapıldı...
Sayıştay raporunda dikkat çeken detay!
CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Karabük Üniversitesi'nin 2022 yılına ait Sayıştay raporuna değinerek, "Bazı ülkelerle ücretsiz öğrenci kabulüyle ilgili anlaşmalar yapıldı. Tunus, Cezayir, Mısır, Kenya, Kazakistan gibi ülkeler. Bu ülkelerle yapılan ücretsiz anlaşmalar olmasına rağmen bu öğrencilerimizden yetkisiz kişiler veya firmalar tarafından tahsilatlar yapıldığı tespit edildi. Bu çok vahim bir durum" dedi. Liyakatsiz atamaların olduğunu belirten Akay, "Önceki rektör sayın Prof. Dr. Refik Polat zamanında tespit edilen hususlardan biri de şu; koruma olarak görev yapan kişilerin fakülte sekreteri olarak atanması gibi" eleştirisini yaptı.
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