Seçim 2. tura kalacak mı? İşte son araştırmalar...
Seçime günler kala kamuoyu araştırmaları ne söylüyor?
Seçime günler kala kamuoyu araştırmaları ne söylüyor? AKSOY Araştırma Şirketi'nin kurucusu Ertan Aksoy Cumhuriyet TV'ye değerlendirdi.
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