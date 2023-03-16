Seçim 2. tura kalacak mı? İşte son araştırmalar...

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Seçime günler kala kamuoyu araştırmaları ne söylüyor?

cumhuriyet.com.tr
16 Mart 2023 Perşembe, 16:19

Seçime günler kala kamuoyu araştırmaları ne söylüyor? AKSOY Araştırma Şirketi'nin kurucusu Ertan Aksoy Cumhuriyet TV'ye değerlendirdi. 

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