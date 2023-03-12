Seçimler yaklaşırken Cumhuriyet TV sokağın nabzını tuttu "Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı"
Seçimler yaklaşırken Cumhuriyet TV sokağın nabzını tuttu.
Erdoğan'ın son açıklamasıyla seçimlerin 14 Mayıs'ta gerçekleşeceği kesinleşti. Cumhuriyet TV yurttaşlara "Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı" sorusunu yöneltti.
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