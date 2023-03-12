Seçimler yaklaşırken Cumhuriyet TV sokağın nabzını tuttu "Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı"

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Seçimler yaklaşırken Cumhuriyet TV sokağın nabzını tuttu.

cumhuriyet.com.tr
12 Mart 2023 Pazar, 07:00

Erdoğan'ın son açıklamasıyla seçimlerin 14 Mayıs'ta gerçekleşeceği kesinleşti. Cumhuriyet TV yurttaşlara "Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı" sorusunu yöneltti.

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