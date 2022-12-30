"Seferovic'i görünce maçı kapatmak istiyorum"
Cumhuriyet.com.tr spor müdürü Tonguç Orözü ve Cumhuriyet.com.tr editörü Sezer Özaltın 'Sol Açık'ta Süper Lig'i değerlendiriyor.
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