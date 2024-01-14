Sera Kadıgil küplere bindi: 'Kahkaha atarak tezkereleri imzaladılar!'

14 Ocak 2024 Pazar, 17:14

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Burdur’da, "9 canımızı yine yitirdik. Biz her şehit haberi aldığımızda şu soruyu soruyoruz; Neden bu gençler hep yoksul evlerdeki gençler ölüyor? Hiç bıkmadan usanmadan bu soruyu soruyoruz; Neden o bayraklar hep sıvasız evlere asılıyor? Neden hiç ünlü bir iş adamının oğlunun şehit haberi gelmiyor mesela? Neden hiçbir siyasetçinin oğlunun şehit olduğuna dair bir haber biz duyamıyoruz da, hep o sıvasız evlere asılıyor o bayrak. Dün Kahramanmaraş’ta görmüşsünüzdür hayatını kaybeden askerlerden birinin ailesi çadırda. Bir senenin ardından bir çadıra Türk bayrağı astılar ve bunların gerçek müsebbipleri yani bu savaş politikalarından beslenenler her gün olduğu gibi dünden bu yana yine birbirleriyle kınama ve başsağlığı mesajı yayınlama derdine düştüler" dedi.