Sezgin Tanrıkulu'ndan Diyarbakır iddiası: "Kayyım atanacak mı?"
Tanrıkulu'ndan Diyarbakır iddiası: "Kayyım atanacak mı?"
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Diyarbakır mitinginde yaptığı konuşmayı sert sözlerle eleştirdi. Erdoğan’ın konuşmasında Diyarbakır sorunlarına ve Kürt meselesine dönük bir şey ifade etmediğini belirten Tanrıkulu, “Geldiğimiz noktada Adalet ve Kalkınma Partisi politikalarından bugün için bir şey beklemek, yeni bir süreç beklemek, adalet beklemek bu konuşmadan sonra doğru değil. Bunun üzerine bir siyaset inşasını da ben Darkapı Meydanı’ndan söylüyorum, doğru bulmam. Mesele, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı karşısında bir siyasi denge yaratmaktır demokrasi güçleriyle beraber. Ancak o siyasi denge, o itiraz, o fren Adalet ve Kalkınma Partisi’ni demokrasi çizgisine belki taşıyabilir. Bunun için Diyarbakır’da da Türkiye’de de İstanbul’da da mücadele etmeliyiz ve bu iktidar karşısında bir dengeyi yerel yönetimler üzerinden inşa etmeliyiz” dedi.
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