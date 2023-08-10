Sıcaktan bunalan esnaf, bunu da yaptı: İşte o görüntüler...

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Kars'ta sıcaktan bunalan esnaf kamyon dorsesini su ile doldurarak havuz haline getirdi.

cumhuriyet.com.tr
10 Ağustos 2023 Perşembe, 13:47

Kars'ta sıcaktan bunalan esnaf kamyon dorsesini su ile doldurarak havuz haline getirdi.

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