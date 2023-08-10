Sıcaktan bunalan esnaf, bunu da yaptı: İşte o görüntüler...
Kars'ta sıcaktan bunalan esnaf kamyon dorsesini su ile doldurarak havuz haline getirdi.
Kars'ta sıcaktan bunalan esnaf kamyon dorsesini su ile doldurarak havuz haline getirdi.
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