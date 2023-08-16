Sıcaktan bunalan Kayra kendi ‘aquapark’ını yaptı
Sıcaktan bunalan Kayra kendi ‘aquapark’ını yaptı
Tokat’ın Niksar ilçesi Kayapaşa Mahallesinde ikamet eden 12 yaşındaki Kayra Erhan, kavurucu sıcaklarda serinlemenin yolunu zekasıyla çözdü.
Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan Kayra Erhan, kavurucu sıcaklara karşı yaptığıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki şişme plastik havuzu, oyun parkındaki kaydırağın altına koyarak içini suyla dolduran küçük Kayra, kavurucu sıcaklarda arkadaşlarıyla birlikte hem serinliyor hem de eğleniyorlar. Kendi aqua parkını yaptığını belirten Kayra, arkadaşlarıyla doyasıya eğleniyor.
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